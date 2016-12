LG annuncia Stylus 3 e quattro smartphone serie K

Luca Colantuoni,

LG ha inaugurato la lunga serie di annunci che precederanno l’inizio della prima grande manifestazione del 2017, ovvero il CES di Las Vegas. Il produttore coreano ha svelato cinque nuovi smartphone Android, quattro modelli della serie K e lo Stylus 3. LG afferma che i dispositivi appartengono alla fascia media del mercato, in quanto alcune caratteristiche sono derivate dai top di gamma. Le informazioni su disponibilità e prezzi verranno comunicate nel corso delle prossime settimane.

Il produttore non usa il numero “2017” per indicare gli smartphone della serie K, quindi potrebbe confondere alcuni utenti, dato che sono già in vendita i modelli K3, K4, K8 e K10 di precedente generazione. I nuovi dispositivi sono stati realizzati per soddisfare le diverse necessità dei consumatori, mentre lo Stylus 3 offre la possibilità di usare la stilo per scrivere sullo schermo. Anche se la qualità costruttiva non può essere paragonata a quella di prodotti più costosi, questi smartphone hanno alcune caratteristiche sempre meno diffuse, come la batteria rimovibile.

Il K10 possiede uno schermo da 5,3 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel) e integra un processore octa core MediaTek MT6750, affiancato da 2 GB di RAM e 16/32 GB di storage, espandibile con schede microSD. Le fotocamere hanno una risoluzione di 13 e 5 megapixel, mentre la batteria ha una capacità di 2.800 mAh. Sul retro è presente il lettore di impronte digitali. Queste sono invece le specifiche del K8: display HD da 5 pollici, processore quad core Snapdragon 425, 1,5 GB di RAM, 16 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 13 e 5 megapixel, batteria da 2.500 mAh. Entrambi offrono connettività Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, NFC e LTE. Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat.

Le differenze tra il K4 e il K3 sono lo schermo (5 e 4,5 pollici) con risoluzione FWVGA (854×480 pixel), la fotocamera frontale (5 e 2 megapixel) e la batteria (2.500 e 2.100 mAh). Tutte le altre specifiche sono identiche: processore quad core Snapdragon 210, 1 GB di RAM, 8 GB di storage, fotocamera posteriore da 5 megapixel e sistema operativo Android 6.0.1 Marshmallow.

Lo Stylus 3, infine, possiede uno schermo HD da 5,7 pollici, processore octa core MediaTek MT6750, 3 GB di RAM, 16 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 13 e 8 megapixel, connettività WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE, lettore di impronte digitali e batteria da 3.200 mAh. La stilo in dotazione ha una punta di 1,8 millimetri e consente di scrivere sullo schermo, sfruttando app specifiche, tra cui Screen-off Memo. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat.