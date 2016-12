Natale più divertente con le app di Facebook

Filippo Vendrame,

Messenger, Instagram, WhatsApp e Facebook possono essere lo strumento giusto per festeggiare il Natale in maniera più divertente e piacevole. Proprio per questo Facebook ha voluto dare alcuni consigli ai suoi utenti su come sfruttare al meglio questi applicativi per le festività natalizie. Natale può essere il momento giusto per provare Facebook Live grazie alle nuove maschere create appositamente per le festività 2016. Per utilizzare i nuovi effetti offerti da Facebook, gli utenti dovranno avviare un Live ed una volta in diretta cliccare sull’icona a forma di bacchetto magica nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Nel nuovo menu sarà possibile scegliere la maschera che personalizzerà il volto dell’utente durante la diretta.

Per le festività, Facebook suggerisce anche di personalizzare il proprio profilo magari utilizzando una foto o un video particolare sfruttando lo strumento dei “profili temporanei” in maniera tale che finite le feste la foto del profilo torni quella originale. Natale può essere anche l’occasione di provare le foto a 360 gradi. Trattasi di scatti che gli amici sul social network potranno esplorare. Gli utenti potranno, dunque, condividere foto a 360 gradi che li ritraggono mentre aprono i regali o in qualche situazione buffa durante il cenone natalizio.

I più altruisti potranno utilizzare Facebook anche per creare raccolte fondi o contribuire alle cause delle già oltre 750 mila iniziative in corso. WhatsApp, invece, può essere lo strumento ideale per non perdere mai i contatti con gli amici ed i parenti durante le festività e per fare loro gli auguri. Grazie alle ultime funzionalità, gli auguri possono andare ben al di la del classico messaggio. Infatti, con il supporto alle videochiamate, gli utenti di WhatsApp possono farsi gli auguri di persona.

E per passare il tempo Messenger con i suoi giochi istantanei può essere il perfetto compagno di intrattenimento. Su Instagram sarà possibile, invece, condividere tutti gli scatti migliori del Natale. Gli utenti più intraprendenti possono creare anche mini tutorial su come incartare i regali utilizzando la funzione Stories.