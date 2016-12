Nokia fa causa ad Apple in Europa e Stati Uniti

Luca Colantuoni,

Nokia ha annunciato di aver depositato una serie di denunce contro Apple in Germania e negli Stati Uniti, in quanto l’azienda di Cupertino avrebbe violato numerosi brevetti del produttore finlandese. Nokia sostiene che Apple non ha rispettato il precedente accordo stipulato circa cinque anni fa. Secondo alcuni esperti del settore, l’azione legale di Nokia è una misura difensiva contro la causa antitrust depositata ieri da Apple.

Nokia sottolinea nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale che, in seguito all’acquisizione di NSN (Nokia Siemens Network) nel 2013 e di Alcatel-Lucent nel 2016, l’azienda possiede ora “tre preziosi portafogli di proprietà intellettuali”, conseguenza di investimenti superiori a 115 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo in oltre 20 anni. Si tratta di decine di migliaia di brevetti che coprono importanti tecnologie usate in smartphone, tablet, PC e altri dispositivi simili. Apple aveva accettato nel 2011 di pagare le royalties su alcuni brevetti, ma ha successivamente rifiutato di acquisire in licenza altri brevetti utilizzati in molti suoi prodotti.

Ilkka Rahnasto, responsabile della divisione Patent Business di Nokia, ha dichiarato:

Attraverso il nostro costante investimento in ricerca e sviluppo, Nokia ha creato o contribuito a molte delle tecnologie fondamentali usate nei dispositivi mobile di oggi, inclusi i prodotti Apple. Dopo diversi anni di trattative per tentare di raggiungere un accordo che copre l’uso di questi brevetti da parte di Apple, abbiamo deciso di prendere l’iniziativa per difendere i nostri diritti.

Le denunce, depositate presso le Corti Regionali di Dusseldorf, Mannheim e Monaco in Germania e la Corte Distrettuale del Texas (Stati Uniti), coprono 32 brevetti relativi a svariate tecnologie, tra cui display, interfaccia utente, software, antenna, chipset e codifica video. Nokia depositerà ulteriori denunce contro Apple in altre giurisdizioni.

Quasi nello stesso momento, l’azienda di Cupertino ha denunciato Nokia presso la Corte Distrettuale della California. Apple accusa il produttore finlandese di aver cospirato con altre otto aziende per ottenere una somma di denaro maggiore del dovuto. Un portavoce dell’azienda di Cupertino ha dichiarato che Nokia è diventato un “patent troll” e cerca di estorcere denaro ad Apple, chiedendo il pagamento di royalties per brevetti che dovrebbero essere concessi in licenza a prezzo ragionevole (FRAND).