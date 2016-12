Safilo e Interaxon per le tecnologie indossabili

Cristiano Ghidotti,

Safilo, gruppo italiano noto in tutto il mondo per la produzione di occhiali e montature, annuncia la firma di una partnership con la società canadese Interaxon (leader nel settore delle tecnologie per il rilevamento delle onde cerebrali) indirizzata al settore delle tecnologie indossabili. Tutti i dettagli saranno svelati in occasione dell’evento Consumer Electronics Show 2017 in scena a Las Vegas all’inizio di gennaio.

SAFILOX

Il nome del progetto è SAFILOX. Le informazioni finora rese note parlano di una piattaforma hi-tech integrata in un occhiale che rileva le onde cerebrali, mettendo a disposizione funzionalità pensate in modo da favorire la concentrazione e migliorare sia le prestazioni che il benessere personale. Tutto questo, ovviamente, con un’attenzione particolare al design, curando in particolare lo stile, la leggerezza, il comfort e la qualità dei materiali impiegati.

Lo sviluppo è stato portato avanti in gran segreto negli ultimi dodici mesi e culminerà con la commercializzazione del primo modello a marchio SMITH. Queste le parole di Luisa Delgado, amministratore delegato del gruppo.

SAFILOX è il punto di incontro perfetto tra il nostro iconico design di prodotto di autentica qualità artigianale dal 1878, la tecnologia più avanzata per il rilevamento e il monitoraggio delle onde cerebrali, e quello che cerca la nostra società oggi: creare la concentrazione mentale che offre a tutti la serenità e quindi l’alta performance. Non è un altro esempio di tecnologia applicata a una montatura, né di tecnologia fine a se stessa.

Attualmente i prodotti realizzati da Interaxon, basati su rilevamento delle onde cerebrali tramite EEG (elettroencefalografia) sono impiegati da sportivi, allenatori, medici e operatori sanitari. La partnership, secondo Delgado, permetterà di mettere queste tecnologie al servizio di tutti, attraverso un’iniziativa made in Italy.