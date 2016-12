Samsung aggiorna il browser del Gear VR

Luca Colantuoni,

Samsung Internet è il nome (per la verità poco originale) che il produttore coreano ha scelto per il suo browser Android. Samsung Internet for Gear VR è invece la corrispondente versione ottimizzata per il visore che consente di navigare sulla Rete attraverso un’interfaccia tridimensionale. L’ultimo aggiornamento, disponibile su Oculus Store, introduce tre novità, tra cui il supporto per il formato WebVR, come anticipato all’inizio di aprile.

Nella versione 4.2 di Samsung Internet for Gear VR sono state incluse funzionalità che consentono all’utente di personalizzare l’ambiente 3D e di avere un’esperienza di navigazione più “immersiva”. La prima novità si chiama Change Background e permette di scegliere foto di elevata qualità dall’archivio cloud di OTOY che possono essere impostare come immagini di sfondo. Grazie alla tecnologia VR, queste scene aggiungono profondità alla navigazione. I siti web possono invece sfruttare la feature Skybox per aggiungere sfondi a 360 gradi.

Samsung Internet supporta ora WebVR v1.0. Si tratta di API JavaScript sperimentali che permettono al browser di accedere alle funzionalità del visore per la realtà virtuale e consentire la visualizzazione delle immagini 3D inserite nelle pagine web da ogni angolazione. Grazie alla sincronizzazione dei dati tra le versioni per Gear VR e Android, l’utente troverà anche su smartphone gli stessi segnalibri, cronologia di navigazione o elenco dei video.

Grazie alla funzionalità File Explorer è possibile aprire foto e video memorizzati sullo smartphone o sullo storage USB, sfruttando il supporto OTG. L’esperienza d’uso è stata ulteriormente migliorata con il supporto per il riconoscimento vocale, il collegamento di dispositivi Bluetooth (tastiere, mouse e gamepad) e la keyboard on-screen che supporta 11 lingue, tra cui l’italiano. Samsung dovrebbe presentare al MWC 2017 il Gear VR 2 e un visore per la realtà aumentata.