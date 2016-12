CES 2017, drone XDynamics Evolve con dual screen

Filippo Vendrame,

XDynamics ha annunciato che al prossimo CES 2017 di Las Vegas mostrerà al pubblico Evolve, un nuovo drone caratterizzato da un controller dual-screen che permette di vedere dal punto di vista del multirotore mentre vola. XDynamics Evolve è pensato esplicitamente per la fotografia e per i video in quota. Il controller è il pezzo forte di questo nuovo drone e dispone di un processore quad core a 64 bit, GPU e 4GB di RAM. Come sistema operativo adotta Android. Il processore controlla e gestisce entrambi gli schermi che risultano abbastanza brillanti da poter essere utilizzati anche in presenza di forte luce.

Gli schermi, infatti, hanno due volte la luminosità dei display degli smartphone. Il display principale presenta una dimensione di 7 pollici e sostanzialmente permette di vedere quello che la fotocamera del drone sta inquadrando. Il display secondario è un multi touch da 5 pollici utilizzato per controllare alcuni parametri di volo del drone. Presenti anche i classici stick per il pilotaggio. XDynamics afferma che Evolve dispone di un sistema Smart Pilot System (SPS). SPS permette, dunque, di gestire tutte le funzionalità del drone, dal volo alla fotocamera all’interno di un’unica interfaccia. Un sistema, dunque, per agevolare l’utilizzo del drone.

I piloti potranno gestire tutti i parametri di volo e contestualmente organizzare i file multimediali. XDynamics Evolve può essere configurato per compiere un volo con waypoint e per seguire automaticamente il pilota.

XDynamics Evolve dispone di un sensore Sony CMOS capace di registrare a 4K a 24 fps ed a 1080p sino a 60 fps. La fotocamera dispone di una lente da 21mm con un sensore 12.4MP. Presente un giunto cardanico a 3 assi per la stabilizzazione delle immagini. Il telaio del drone è in fibra di carbonio. Disponibile nel Q1 del 2017 ad un prezzo non ancora comunicato.