Un Natale a tutto gaming con Amazon

Filippo Vendrame,

Amazon riserva ancora sorprese per Natale per tutti i suoi clienti. A tutti coloro che attendono un tablet Amazon Fire o un device Android sotto l’albero di Natale, il colosso dell’ecommerce ha riservato una speciale offerta per godersi tutti i videogiochi presenti sull’App-Shop per Android di Amazon. Oggi 23 dicembre e domani 24 dicembre, Amazon mette a disposizione una serie di offerte accessibili tramite un sito dedicato, tra cui uno speciale sconto dell’80% sul pack da 2500 Amazon Coins (5 euro per un valore spendibile di 25 euro) a tutti i clienti che acquistano Coins per la prima volta.

I Coins sono la moneta digitale (100 Coins = 1 euro) esclusiva di Amazon che gli appassionati di gaming possono utilizzare per acquistare app, giochi ed effettuare acquisti in-app sempre ad un prezzo scontato. Le Amazon Coins sono disponibili tutto l’anno con sconti fino al 25% in base alle quantità acquistate. Le promozioni continueranno anche durante le vacanze. Il 30 dicembre saranno, infatti, disponibili una serie di sconti speciali su titoli famosi tra i gamers di tutto il mondo come su Game of War, l’accattivante MMO strategico d’azione con cui è possibile costruire e personalizzare un proprio impero addestrando e conducendo in battaglia eserciti immensi; su Mobile Strike, l’entusiasmante gioco d’azione che ridefinisce la guerra moderna, permettendo di costruire una base, controllare gli eventi e addestrare truppe d’élite per combattere contro i nemici sul campo di battaglia, e su Lords of Mobile, il gioco di strategia con cui è possibile affrontare player da tutto il mondo in tempo reale.

I clienti Android che già utilizzano l’App-Shop per Android di Amazon possono scaricarne l’ultima versione sui loro dispositivi visitando la pagina dedicata. I nuovi clienti possono invece scaricare l’App-Shop per Android di Amazon sul proprio dispositivo visitando il link specifico. I clienti di tablet Amazon Fire di qualsiasi generazione potranno beneficiare della versione pre-installata.