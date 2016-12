Opera Max raggiunge i 50 milioni di utenti

Luca Colantuoni,

Compressione dei dati, monitoraggio dei consumi e blocco degli ad trackers sono alcune delle funzionalità offerte da Opera Max per Android. La software house norvegese ha annunciato ora che l’applicazione ha raggiunto i 50 milioni di utenti attivi al giorno. Si tratta di un risultato molto importante, considerato che nel mese di maggio il numero era cinque volte inferiore (10 milioni). Per celebrare l’evento è stato introdotto il VIP mode.

Opera Max è stato progettato per ridurre il consumo dei dati da parte delle app, bloccando eventualmente la loro esecuzione in background. La tecnologia di compressione è stata successivamente introdotta anche per video e musica in streaming. L’app funziona come un web proxy che intercetta tutto il traffico ed effettua il routing verso i server dell’azienda norvegese, sui quali viene eseguito il software che permette di ridurre fino al 50% la dimensione dei contenuti, senza comportare una perdita significativa di qualità. Recentemente è stato aggiunto anche il blocco degli script e dei cookie che tracciano la navigazione dell’utente per visualizzare banner pubblicitari personalizzati.

La software house sottolinea però che queste funzionalità richiedono l’esecuzione di un servizio cloud e di elevate capacità di calcolo. Ecco perché sono gratuite, ma vengono disattivate dopo un certo periodo di tempo. L’utente deve riattivarle manualmente ogni 12 ore e accettare la visualizzazione di un banner nell’applicazione. Con il VIP mode è stato ora eliminato il limite temporale, ma l’inserzione pubblicitaria verrà mostrata sul lockscreen durante la ricarica dello smartphone o del tablet.

Si tratta sicuramente di un buon compromesso, dato che Opera Max è gratuito e il banner non viene visualizzato quando l’utente utilizza il dispositivo. La software house promette altre novità nel corso del 2017.