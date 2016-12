Le self-driving car di Uber si spostano in Arizona

Cristiano Ghidotti,

Uber si congeda dalla California e sceglie un altro stato per proseguire i test della propria tecnologia dedicata alla guida autonoma: l’Arizona. Il gruppo di Travis Kalanick risponde così alla decisione del dipartimento californiano, che nei giorni scorsi ha ordinato lo stop alla circolazione delle self-driving car dell’azienda per quanto riguarda la città di San Francisco.

Il governatore dell’Arizona, Doug Ducey, è pronto ad accogliere a braccia aperte Uber e la sua volontà di perfezionare i sistemi che un giorno consentiranno di migliorare la mobilità, sollevando di fatto l’essere umano da qualsiasi responsabilità alla guida. Città come Phoenix sono già teatro di test per vetture self-driving di altre società, compresa Google, che ormai da tempo stanno macinando chilometri su chilometri per raccogliere dati e feedback necessari a migliorare la tecnologia. Questo un estratto dal comunicato comparso sul sito ufficiale del governatore.

L’Arizona dà il benvenuto a braccia aperte e apre le sue strade alle self-driving car di Uber. Mentre la California pone freno all’innovazione, introducendo più burocrazie e regole, l’Arizona si prepara per accogliere nuove tecnologie e nuovi business.

BREAKING: Uber pulls self-driving cars off California roads, says state revoked registrations. — The Associated Press (@AP) December 22, 2016

Un portavoce di Uber ha confermato che la flotta di self-driving car del gruppo è già in viaggio a bordo di camion con destinazione Arizona. Ducey non usa giri di parole: se la California pone un freno all’innovazione, il suo stato non ha in previsione di fare altrettanto ed è pronto a cogliere l’opportunità di supportare lo sviluppo di un nuovo business.