Steam, partono i saldi invernali

Con il Natale oramai alle porte prendono il via i consueti saldi invernali di Steam. All’interno del catalogo delle offerte sono presenti i giochi più disparati anche se rispetto agli anni passati, quest’anno debuttano nuove categorie tra cui quella dei giochi per la realtà virtuale. Le promozioni dureranno sino al prossimo 2 gennaio e rappresentano una ghiotta occasione per tutti i videogiocatori di farsi un bel regalo per rinnovare la propria collezione di giochi andando a risparmiare cifre importanti.

Il suggerimento è quello di visionare con calma il totale elenco dei giochi in promozione per non lasciarsi sfuggire nessuna ghiotta opportunità, evidenziando che ogni giorno arriveranno nuove offerte. Fortunatamente non sono presenti promozioni lampo che possono sfuggire facilmente. Gli appassionati di gaming devono, dunque, preparare la loro carta di credito per poter approfittare di tutte le proposte in saldo messe a disposizione dalla piattaforma digitale di gioco di Valve. Si ricorda che le offerte di Steam sono esclusive per la piattaforma di Valve e non replicate al di fuori.

Tra la moltitudine di proposte in sconto si segnalano titoli come Faming Simulator 17, Tom Clancy’s The Division, The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition, Grand Theft Auto V, Watch Dogs 2 e Dark Souls 3. L’elenco dei titoli in promozione è ancora decisamente lungo e soprattutto molto interessante per tutti gli appassionati dei videogiochi che potranno trovare offerte per tutti i gusti.

L’intero elenco dei titoli in offerta è disponibile sulla piattaforma digitale di Steam all’interno di una vetrina dedicata.