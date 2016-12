ASUS presenterà un nuovo Chromebook

Luca Colantuoni,

I Chromebook erano nati originariamente per offrire un’alternativa economica alle scuole, ma con il passare del tempo sono migliorate le caratteristiche e aumentato il numero di utenti interessati a questa categoria di notebook. ASUS è uno dei partner di Google e offre già cinque modelli basati su Chrome OS. Il produttore taiwanese dovrebbe presentare il nuovo convertibile Chromebook C302CA durante il CES 2017 di Las Vegas.

Il laptop è comparso per qualche ora sul sito di Newegg negli Stati Uniti, ma successivamente è stato eliminato dal catalogo online. La breve apparizione ha permesso di scoprire il design e le specifiche complete. Il Chromebook C302CA possiede un telaio in alluminio e uno schermo touch da 12,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Essendo un convertibile, l’utente può ruotare il display fino a 360 gradi e usare il notebook come un tablet. Si tratta quindi di un modello migliore del Chromebook Flip da 10,1 pollici, presentato oltre un anno fa.

La dotazione hardware comprende un processore dual core Intel Core m3-6Y30 con frequenza massima di 2,2 GHz, 4 GB di RAM LPDDR3, 64 GB di memoria flash eMMC, slot microSD, tastiera retroilluminata, jack audio da 3,5 millimetri, altoparlanti stereo, due porte USB 3.1 Type-C, connettività WiFi e Bluetooth. Sul lato destro sono presenti i pulsanti per accensione/spegnimento e volume, facilmente accessibili in modalità tablet.

Il Chromebook C302CA non può certamente competere con i modelli di fascia alta, come il Chromebook Pixel di Google, ma potrebbe essere un’alternativa al Samsung Chromebook Pro. Il prezzo del prodotto ASUS dovrebbe essere 499 dollari.