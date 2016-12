CyanogenMod diventa Lineage OS

Luca Colantuoni,

Si conclude nel peggiore dei modi la breve storia di CyanogenMod, una delle ROM alternative più popolari tra gli utenti Android. L’epilogo ha avuto luogo alla vigilia di Natale: Cyanogen Inc. aveva comunicato che i servizi e le nightly build non verranno più supportati dal 1 gennaio 2017, ma il codice sorgente sarebbe stato fornito a chiunque voglia ottenere una ROM CyanogenMod. Invece, poche ore dopo, l’azienda guidata dal nuovo CEO Lior Tal ha staccato la spina ai server, rendendo inaccessibile sito web, wiki e download. Fortunatamente CyanogenMod avrà un erede: Lineage OS.

Lo scopo originario di Cyanogen Inc. era sviluppare un sistema operativo completo (Cyanogen OS) da installare sui dispositivi al posto di Google. Il progetto è miseramente fallito e, dopo vari licenziamenti e una riorganizzazione interna, l’azienda ha deciso di passare dall’approccio full stack all’approccio modulare, distribuendo singole parti di Cyanogen OS da aggiungere alla ROM di proprio gradimento (stock o alternativa). In pratica, il “proiettile” che doveva colpire la testa di Google (queste le parole pronunciate in passato da Kirt McMaster) è rimbalzato sull’armatura dell’azienda di Mountain View e ha colpito Cyanogen OS al cuore.

Dato che CyanogenMod non riceverà più nessun supporto (economico e infrastrutturale) e che Cyanogen Inc. possiede i diritti del marchio, il team di sviluppatori ha comunicato che gli utenti non riceveranno più aggiornamenti e che verrà interrotta la distribuzione delle build (le ultime versioni erano basate su Android 7.1). Tutto il lavoro svolto dalla community in questi anni non verrà però cancellato: CyanogenMod rinascerà come Lineage OS.

Non è chiaro tuttavia se il team riuscirà a supportare un numero così elevato di dispositivi, senza i finanziamenti di Cyanogen Inc. Anche se il denaro arriverà dalle donazioni, le risorse verranno probabilmente concentrate su smartphone e tablet più popolari. Maggiori informazioni saranno divulgate nei prossimi giorni.