Firefox per Windows XP fino a settembre 2017

Luca Colantuoni,

Mozilla ha annunciato che il supporto a Windows XP e Vista terminerà a settembre 2017. Firefox è l’unico browser che riceve aggiornamenti per i due vecchi sistemi operativi di Microsoft, ma ora la software house ha deciso di staccare la spina per dedicarsi unicamente a Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10. Gli utenti che vogliono utilizzare ancora il browser dovranno quindi installare un sistema operativo più moderno.

Mozilla ha comunicato che, a partire dal mese di marzo 2017, gli utenti Windows XP e Vista verranno automaticamente “spostati” nel ciclo ESR (Extended Support Release). Questa particolare versione di Firefox è riservata principalmente alle aziende, alle scuole e agli enti governativi che utilizzano il browser su un numero elevato di computer, per i quali è più importante un funzionamento stabile piuttosto che avere le ultime funzionalità. Ciò significa che Mozilla rilascerà solo aggiornamenti di sicurezza da marzo a settembre 2017. Firefox 52 sarà l’ultima versione installabile su Windows XP e Vista.

Microsoft ha interrotto il supporto a Windows XP nel 2014 e interromperà il supporto a Vista nel 2017. I due sistemi operativi non riceveranno più patch per le vulnerabilità note e quindi il loro utilizzo sarà molto rischioso. In base ai dati pubblicati da NetMarketShare, le quote di mercato di Windows XP e Vista sono rispettivamente pari a 8,63% e 1,10%.

Mozilla comunicherà nel corso del 2017 la data ufficiale per la fine del supporto, basata sul numero di utenti che ancora operano sui due sistemi operativi. Nel frattempo è fortemente consigliato effettuare l’upgrade ad una versione di Windows ancora supportata da Microsoft o in alternativa acquistare un nuovo computer.