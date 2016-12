Google Pixel e Pixel XL: problemi di freeze

Cristiano Ghidotti,

Gli smartphone Pixel di bigG rappresentano i top di gamma dell’universo Android: dispositivi ottimizzati sia dal punto di vista del comparto hardware che per quanto riguarda la dotazione software, capaci di offrire prestazioni di fascia alta in qualsiasi ambito e situazione. Ciò nonostante, fin qui non sono mancati alcuni problemi che in parte hanno rovinato l’esperienza di utilizzo.

Oltre alla comparsa di un fastidioso alone di luce nelle fotografie (parzialmente risolta nei giorni scorsi con il rilascio di una patch correttiva) e ad alcuni comportamenti anomali per quanto riguarda la riproduzione del flusso audio, oggi si parla di freeze. In altre parole, si sta moltiplicando il numero degli utenti che lamentano il verificarsi di blocchi improvvisi e apparentemente inspiegabili durante l’esecuzione delle applicazioni. Il gruppo di Mountain View è a conoscenza del problema e si è già messo in contatto con alcune delle persone colpite per raccogliere feedback e fornire una possibile soluzione.

Inizialmente bigG ha indicato un’app (Localizzatore GPS per Famiglia) disponibile su Play Store come potenzialmente responsabile del comportamento anomalo, ma a quanto pare anche chi non l’ha installata nel proprio device ha sperimentato il bug. Potrebbe trattarsi di un problema in qualche modo legato all’utilizzo del modulo per la geolocalizzazione, ma non ci sono conferme in merito. Con tutta probabilità bigG interverrà entro breve con uno statement ufficiale o rilasciando un update in grado di tappare la falla, garantendo così la migliore esperienza d’uso possibile per chi ha scelto di acquistare gli smartphone Pixel e Pixel XL. Per il momento, una possibile soluzione per chi dovesse incappare in freeze e blocchi improvvisi, consiste nel disattivare (quando possibile) il GPS del telefono.