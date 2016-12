iPhone 8: doppia fotocamera verticale

Marco Grigis,

Gli smartphone Apple del 2017, forse chiamati iPhone 8, potrebbero essere dotati di una doppia fotocamera verticale. È quanto rivela MacOtakara, fonte nipponica sempre molto affidabile sul conto della mela morsicata, in merito ad alcune indiscrezioni provenienti dai distretti produttivi. Le funzionalità rimarranno simili alla versione introdotta in iPhone 7 Plus, sarà solo il form factor a cambiare.

L’informazione pare sia arrivata da un fornitore di Taiwan, il quale ha specificato come vi saranno probabilmente tre modelli di nuovi iPhone entro settembre: i canonici iPhone 7S e iPhone 7S Plus, evoluzione dell’attuale device, e un iPhone 8 completamente rivoluzionato. Per la versione da 5.5 pollici è confermata una doppia fotocamera, ma la disposizione sarà diversa: i due obiettivi, anziché essere affiancati orizzontalmente, lo saranno verticalmente.

Non è però tutto, poiché il produttore asiatico suggerisce anche l’introduzione di una nuova tinta per la scocca, quest’ultima sempre in alluminio anodizzato: Apple sembra sia intenzionata, infatti, a lanciare un modello di colore rosso. Non è dato sapere, tuttavia, se si tratti di un’iniziativa legata a PRODUCT(RED): di norma, tutti i device rossi targati mela morsicata contribuiscono alla raccolta per il Global Fund, per la lotta all’AIDS.

Nel frattempo, non emergono nuovi rumor su iPhone 8, rispetto a quelli già resi noti nelle scorse settimane. Il dispositivo, sempre da 5.5 pollici come iPhone 7S Plus, potrebbe vedere l’introduzione di un nuovo display OLED, quest’ultimo dotato di vetro leggermente ricurvo per un effetto borderless ai lati del dispositivo. Secondo alcune indiscrezioni non confermate, il modello potrebbe dire definitivamente addio a un tasto Home fisico, per integrare le funzioni di base e la scansione delle impronte digitali direttamente nel pannello touchscreen. Anche la scocca potrebbe risultare molto differente rispetto agli altri modelli della linea: si parla, infatti, di una predominanza del vetro rispetto all’ormai classico alluminio. Non resta, di conseguenza, che attendere nuove indiscrezioni sia dall’Asia che da Cupertino.