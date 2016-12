LG G6, lancio anticipato a marzo?

Luca Colantuoni,

LG ha annunciato il G5 al Mobile World Congress 2016 di Barcellona, ma è arrivato sul mercato a fine marzo, dopo il Galaxy S7 presentato da Samsung nello stesso giorno. In base alle ultime indiscrezioni, il produttore coreano avrebbe invece pianificato l’annuncio del G6 prima del MWC 2017 e il lancio sul mercato all’inizio di marzo per anticipare le mosse di Samsung.

Nonostante le sue ottime specifiche, il G5 non ha avuto il successo sperato, probabilmente a causa del design modulare che costringe gli utenti ad acquistare gli LG Friends per aggiungere funzionalità avanzate. Il render del G6, pubblicato da un noto leaker, mostra uno smartphone molto simile all’attuale top di gamma con una doppia fotocamera posteriore e il lettore di impronte posizionato sul retro. La lunghezza è invariata (149,4 millimetri), mentre la larghezza è leggermente inferiore (72,43 contro 73,9 millimetri).

Purtroppo il render non svela se LG sceglierà ancora il design modulare. Si potrebbe però supporre che lo slot inferiore venga sfruttato solo per rimuovere la batteria. Per quanto riguarda le specifiche si può ipotizzare la presenza di uno schermo Quad HD (2560×1440 pixel) con diagonale compresa tra 5,3 e 5,5 pollici, processore Snapdragon 821 o Snapdragon 835, 4 o 6 GB di RAM, scanner dell’iride, ricarica wireless, certificazione IP68, porta USB Type-C e Android 7.1 Nougat.

LG non ha ovviamente rilasciato commenti sui rumor. Se la data prevista per l’arrivo sul mercato verrà confermata, il nuovo G6 sarà disponibile circa un mese prima del Galaxy S8, il cui lancio potrebbe essere posticipato ad aprile.