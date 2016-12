LG Levitating Portable Speaker al CES 2017

Cristiano Ghidotti,

A pochi giorni di distanza dall’apertura ufficiale dell’evento, continuano ad arrivare informazioni in anteprima su quelli che saranno i prodotti annunciati o svelati in occasione del CES 2017 di Las Vegas. Oggi tocca a LG Levitating Portable Speaker. Come si può intuire già dal nome, è un altoparlante Bluetooth a levitazione magnetica, ovvero in grado di fluttuare nell’aria.

Un oggetto di design, dunque, oltre che uno speaker per la riproduzione della musica in modalità wireless. Si compone di due parti: la base è chiamata Levitation Station, mentre l’altoparlante vero e proprio staziona a pochi centimetri di altezza, nell’aria. Emette un audio a 360 gradi e dispone della certificazione IPX7 che di fatto lo rende resistente all’acqua, quindi può essere utilizzato anche in ambienti esterni. L’autonomia della batteria interna è sufficiente per dieci ore di riproduzione musicale, dopodiché lo speaker torna automaticamente sulla base per la fase di ricarica. Queste le parole di Tim Alessi, head of product marketing di LG Electronics USA.

Lo speaker wireless PJ9 è un’entusiasmante combinazione di design audio e innovazione, che offre l’equilibrio perfetto tra performance, bellezza e versatilità. È l’ultima aggiunta nella nostra crescente lineup di dispositivi audio wireless premium che non solo attirano gli sguardi, ma dimostrano anche quanto LG sia impegnata nello sperimentare nuovi concept e inventare design innovativi per i clienti di tutto il mondo.

Al momento non è dato a sapere quello che sarà il prezzo di vendita fissato per LG Levitating Portable Speaker, ma considerando gli altri dispositivi di questo tipo già presenti sul mercato, è possibile ipotizzare una spesa intorno ai 200 euro al momento del lancio. Se ne saprà di più la prossima settimana, con l’apertura del Consumer Electronics Show 2017 di Las Vegas, che a questo gira sembra promettere bene in termini di novità.