MediaWorld anticipa i saldi

Filippo Vendrame,

Passato il Natale, arrivano i saldi. Tuttavia, MediaWorld ha deciso di anticipare i fuoritutto post natalizi con alcuni giorni di sconti davvero interessanti su moltissimi prodotti di elettronica. L’iniziativa promozionale è valida da oggi 27 dicembre sino al 31 dicembre 2016. Tra gli smartphone, per esempio, si menziona Il Samsung Galaxy S7 brand TIM a 539,99 euro. Interessanti anche le offerte su Huawai P9 Lite a 251,10 euro, su Motorola Moto X Style a 269,99 euro e su ASUS Zenfone 3 Deluxe a 594,99 euro.

Per gli appassionati di gaming, MediaWorld sconta alcuni giochi per PS4 e Xbox One. Non mancano, nemmeno, alcuni PC espressamente sviluppati per il gioco e dunque dotati di specifiche tecniche elevatissime. Per esempio, al riguardo si evidenzia il modello MSI AEGIS-033EU con Processore Intel Core I5-6400, HD 1000 GB + 256 SSD GB e RAM 16 GB a 1519,05 euro. Ovviamente, presenti anche tanti computer “tradizionali”, tutti dotati del sistema operativo Windows 10. Tra i computer in offerta anche alcuni modelli Apple come l’iMac. Tra le offerte anche tante periferiche come mouse e monitor per PC.

MediaWorld propone in sconto anche tanti gadget come hoverboard e droni. Infine, per chi fosse intenzionato a cambiare televisore con un modello di ultima generazione per poter godere della vera alta definizione, MediaWorld propone in sconto moltissimi modelli tra cui si evidenzia il SAMSUNG UE55KU6500 con schermo curvo da 55 pollici al prezzo di 824,25 euro.

Trattasi di ghiotte occasioni soprattutto per chi avesse tardato a fare i regali di Natale e stesse cercando, adesso, qualche buona offerta.