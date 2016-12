Microsoft aiuta a risolvere i problemi di update

Filippo Vendrame,

Tutti coloro che possiedono un computer con il sistema operativo Windows sanno che a volte può capitare che per un qualche motivo un aggiornamento non si riesca ad installare. Trattasi di una situazione frustrante perché a volte non si riesce a trovare rapidamente una via d’uscita. Una vera scocciatura soprattutto per chi non mastica la lingua dei sistemi operativi. In questi casi anche una ricerca dei codici di errore dal sito ufficiale di Microsoft può non aiutare più di tanto e le informazioni che si possono trovare in rete possono essere frammentarie e non sempre possono portare alla risoluzione del problema.

Anzi, in alcuni casi le soluzioni che si trovano sul web possono fare più male che bene. Quindi risulta decisamente apprezzabile il nuovo sforzo di Microsoft nel voler offrire uno strumento che aiuti gli utenti proprio in questi frangenti e cioè quando si presentano problemi durante l’installazione degli aggiornamenti ufficiali del sistema operativo. Nello specifico, questo strumento offre una serie di passaggi semplificati che dovrebbero aiutare gli utenti nei loro momenti di difficoltà tecnica. Microsoft garantisce il supporto ai sistemi operativi Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10. Windows 8 non è più supportato e quindi gli utenti dovranno per forza effettuare l’aggiornamento almeno a Windows 8.1.

Lo strumento, totalmente online, porrà alcune domande agli utenti ed in base alle risposte fornirà una serie di soluzioni ai problemi come la reinstallazione dell’aggiornamento sino al ripristino del sistema operativo.

Da Microsoft, dunque, uno strumento facile per provare a risolvere i problemi più comuni di Windows senza costringere gli utenti a perdersi nei meandri della rete a trovare le più improbabili soluzioni.