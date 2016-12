Panasonic Lumix GH5 in arrivo a marzo?

Cristiano Ghidotti,

In occasione dell’evento Photokina andato in scena nel mese di settembre, è stato anticipato l’arrivo della nuova Panasonic Lumix GH5, definita dal produttore giapponese come la prima mirrorless in grado di effettuare registrazioni video in formato 4K con un framerate pari a 60 fps. Una fotocamera, dunque, adatta anche ai filmmaker che non vogliono scendere a compromessi in termini di risoluzione o fluidità delle riprese.

Non è però ancora ben chiaro quando il dispositivo arriverà sul mercato. Si è parlato del gennaio 2017, ma una nuova indiscrezione sembrerebbe suggerire un lancio posticipato fino al mese di marzo. Dal punto di vista delle specifiche tecniche, il sensore integrato dovrebbe avere una risoluzione pari a 18 megapixel. Nessuna certezza nemmeno in merito al prezzo, anche se voci di corridoio parlano di circa 2.000 dollari (1.915 euro al cambio attuale) in occasione del debutto sul mercato. Un esborso economico giustificato dalla tecnologia integrata, capace di soddisfare i fotoamatori più smaliziati e non solo.

Il corpo macchina dalle dimensioni compatte e la possibilità di cambiare ottica a seconda delle esigenze saranno tra i punti di forza della Panasonic Lumix GH5. La scheda tecnica completa potrebbe essere svelata la prossima settimana, in occasione dell’evento CES 2017 in scena a Las Vegas, kermesse che da sempre riserva sorprese anche dal punto di vista dell’ambito imaging. L’immagine allegata qui di seguito è stata pubblicata dal sito rumeno F64 e mostra quello che potrebbe essere il design del dispositivo, ma non è detto che non sia frutto di un mock-up a solo scopo indicativo.