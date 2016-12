Samsung Galaxy A5 (2017), specifiche e prezzo

Luca Colantuoni,

È passato oltre un anno dalla presentazione dei Galaxy A (2016), ma per l’annuncio dei Galaxy A (2017) bisognerà attendere ancora qualche giorno. Anche se Samsung non ha comunicato una data esatta, il lancio dei nuovi modelli avverrà quasi certamente al CES 2017 di Las Vegas. Intanto continuano ad arrivare indiscrezioni relative agli smartphone, in particolare sul Galaxy A5 (2017), di cui sono comparse online le prime immagini, le specifiche e l’ipotetico prezzo di vendita.

La serie Galaxy A condivide alcune caratteristiche con la serie Galaxy S, tra cui i materiali usati (alluminio e vetro) e il design. Il Galaxy A5 (2017) è infatti molto simile al Galaxy S7, ma ci sono alcune differenze importanti. La fotocamera posteriore è “a filo” con la cover posteriore, non è presente il sensore per i battiti cardiaci e la porta micro USB 2.0 è stata sostituita con una USB Type-C. Il produttore coreano ha inoltre spostato l’altoparlante sul lato sinistro e aggiornato l’interfaccia TouchWiz, sebbene il sistema operativo sia ancora Android 6.0.1 Marshmallow.

Il Galaxy A5 (2017) ha uno schermo Super AMOLED da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e integra un processore octa core Exynos 7880 a 1,9 GHz, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Per le due fotocamere è stato scelto un sensore da 16 megapixel, mentre la batteria ha una capacità di 3.000 mAh. Il lettore di impronte è posizionato sotto il pulsante Home. Lo smartphone è certificato IP68, quindi resiste all’acqua per 30 minuti ad una profondità di 3 metri.

Per quanto riguarda il prezzo si ipotizza una cifra di circa 390 dollari. Il Galaxy A5 (2017) dovrebbe arrivare prima in Cina e successivamente negli altri paesi, insieme al Galaxy A7 (5,7 pollici) e al Galaxy A3 (4,7 pollici).