Samsung Galaxy S8, assistente Bixby in tutte le app

Luca Colantuoni,

Una delle novità incluse da Samsung nel Galaxy S8 sarà l’assistente personale sviluppato da Viv Labs, azienda acquisita all’inizio di ottobre. In base alle ultime informazioni ricevute dal sito SamMobile, Bixby potrà essere utilizzato in tutte le app installate sullo smartphone.

Bixby dovrebbe essere il nome scelto da Samsung per il suo assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale progettata da Viv Labs. La tecnologia, che si ipotizza migliore di tutte le altre disponibili sul mercato, prenderà il posto di S Voice e potrà essere utilizzata anche con servizi di terze parti, in modo da offrire un’esperienza d’uso più completa. All’inizio di novembre, un dirigente Samsung ha confermato che gli utenti potranno usare il linguaggio naturale per avere una conversazione con l’assistente personale.

Bixby supporterà tutte le app installate sul Galaxy S8, rispondendo alle domande in maniera precisa. Ad esempio sarà possibile chiedere a Bixby di mostrare le immagini nella Galleria che soddisfano specifici criteri, come la data di scatto o il soggetto inquadrato. Al momento non è chiaro se l’assistente sarà in grado di comprendere diverse lingue oppure solo le più diffuse. Un’altra incognita è Google. L’azienda di Mountain View potrebbe vietare l’integrazione di una tecnologia simile a Google Assistant, incluso in Android 7.1 Nougat.

Sul Galaxy S8 verrà aggiornata anche l’interfaccia delle app e la barra di stato sarà sempre visibile, in modo da permettere l’accesso più rapido alle notifiche e alle impostazioni. In base alle recenti indiscrezioni, lo smartphone arriverà sul mercato ad aprile. Samsung vuole prima effettuare test approfonditi per evitare problemi simili a quelli del Galaxy Note 7.