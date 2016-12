Snapchat : l’acquisizione di Cimagine per l’AR

Cristiano Ghidotti,

A quanto pare le funzionalità integrate all’interno dell’applicazione Snapchat sono destinate ad essere ulteriormente ampliate in futuro. A suggerirlo un’acquisizione portata a termine dallo sviluppatore (o meglio, dalla sua parent company Snap) nei giorni scorsi, in modo piuttosto silenzioso: si tratta della startup Cimagine, fondata nel 2012 in Israele e specializzata nello sviluppo di applicazioni e soluzioni dedicate alle tecnologie di realtà aumentata.

Sebbene al momento non ci siano conferme ufficiali in merito, l’entità dell’investimento economico messo sul piatto per siglare l’accordo si aggirerebbe intorno ai 30-40 milioni di dollari. Tra le aziende che nel corso di questi anni si sono affidate a Cimagine in veste di clienti c’è anche Coca-Cola, come visibile nell’immagine di apertura. Non è da escludere che la tecnologia messa a punto dalla startup, un giorno, possa essere in qualche modo abbinata a Spectacles, gli occhiali destinati prevalentemente ad un pubblico giovane ed equipaggiati con fotocamera integrata per la registrazione di video circolari che vengono poi caricati all’interno della sezione Ricordi di Snapchat.

L’obiettivo dell’operazione potrebbe essere quello di replicare iniziative come quella messa in campo l’estate scorsa in collaborazione con la catena di caffetterie Starbucks, finalizzata alla condivisione di immagini e fotografie riportate sul packaging delle bevande attraverso l’applicazione di Snapchat. Trattandosi di tecnologie legate alla realtà aumentata, le potenzialità sono vaste. Lo scopo di Snap potrebbe inoltre essere quello di integrare nel proprio organico talenti del settore come Ozi Egri, Amiram Avraham, Nir Daube (fondatori di Cimagine), oltre che il CEO Yoni Nevo, tutti specializzati nel campo del computer visione e dell’image processing. Di seguito una galleria di immagini che mostra il design colorato degli occhiali Spectacles.