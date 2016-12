Surface Studio, una versione solo display?

Filippo Vendrame,

Microsoft, negli ultimi anni, ha saputo stupire i suoi utenti realizzando i prodotti sulla linea Surface che hanno saputo dare uno scossone al mercato dei pc, di fatto creando la categoria degli ibridi che adesso va molto di moda. L’ultimo successo in tal senso è arrivato con Surface Studio un computer All-In-One Windows 10 per i professionisti caratterizzato non solo da contenuti tecnici elevatissimi ma anche da un design superbo. Un prodotto che ha stupito e che è entrato subito nel cuore di molte persone. I risultati si sono visti immediatamente con una richiesta superiore alle attese.

L’unico “limite” del Surface Studio è il prezzo davvero molto alto anche se in linea con la sua qualità. Il top di gamma del nuovo All-In-One di Microsoft, infatti, può superare i 4000 dollari. Cifra alla portata solamente di alcuni professionisti. Tuttavia, la configurazione della declinazione top del Surface Studio (Intel Core i7 6820HQ da 2,7 GHz, 32 GB di RAM, scheda video da 4GB, 128 GB di SSD e disco fisso da 2 TB), può essere trovata altrove a prezzi molto più concorrenziali. Il pezzo forte sul Surface Studio è, infatti, lo schermo da 28 pollici dotato di tecnologia Pixel Sense con risoluzione 4500×3000 pixel che da solo vale metà computer.

Galleria di immagini: Microsoft Surface Studio: le immagini

Sfortunatamente, però, Microsoft non vende il display del Surface Studio separatamente. Se lo facesse, si potrebbero aprire interessanti opportunità perché gli utenti potrebbero utilizzarlo sui loro PC ampliando la base di utilizzatori. Gli utenti sembrerebbero, dunque, essere interessanti a poter disporre del solo display del Surface Studio e Microsoft avrebbe già raccolto moltissimi feedback in tal senso. Richieste che avrebbero stupito la casa di Redmond che ha progettato Surface Studio come un prodotto unico ed indivisibile.

Tuttavia, le richieste da parte degli utenti sono chiare e copiose e Microsoft potrebbe anche decidere di mettere in vendita nel corso del 2017 il solo display del Surface Studio.