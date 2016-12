Amazon, un successo lo shopping natalizio

Filippo Vendrame,

Lo shopping natalizio è stato un vero e proprio successo per Amazon che si dice estremamente soddisfatto dei risultati ottenuti. Il colosso dell’ecommerce, infatti, ha affermato di aver spedito oltre 1 miliardo di prodotti in tutto il mondo durante il periodo natalizio solo per gli utenti Prime, ottenendo un nuovo record in fatto di vendite. Un successo che è stato ampiamente apprezzato dagli investitori. A seguito, infatti, della diffusione di questi dati le azioni di Amazon sono salite dell’1,6%.

A titolo di curiosità, l’ordine più rapido è stato effettuato in America dove un cliente Prime Now si è visto recapitare quanto ordinato in appena 13 minuti. Un piccolo record che dimostra la grande qualità dei servizi di logistica del colosso dell’ecommerce. Inoltre, Amazon ci tiene a sottolineare come abbia fatto di tutto per accontentare i suoi clienti. L’ultimo ordine è stato recapitato giusto in tempo per Natale alle ore 23.59 del 24 dicembre. Tra i prodotti più desiderati e richiesti dagli utenti gli Amazon Echo. In particolare, il più richiesto è stato l’Echo Dot. Per far capire il successo di questi dispositivi, Amazon evidenzia come le vendite siano state 9 volte superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Secondo alcuni analisti, nel corso dell’anno Amazon dovrebbe aver venduto 4-5 milioni di dispositivi dotati del suo assistente virtuale Alexa. Ottimi risultati anche per i Fire TV Stick ed i tablet Fire.

Infine, Amazon evidenzia come il 72% dei clienti abbia effettuato i suoi ordini direttamente dallo smartphone. Un dato che evidenzia ancora una volta la crescita del mobile shopping. Infatti, le vendite effettuate attraverso l’app mobile sono salite del 56% rispetto all’anno precedente.