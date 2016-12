L’Autopilot di Tesla predice un incidente

Filippo Vendrame,

L’obiettivo del sistema a guida autonoma delle Tesla non è solamente quello di permettere alle auto di poter guidare da sole ma anche di offrire una maggiore garanzia di sicurezza agli occupanti. La piattaforma di Tesla, infatti, permette di tenere sempre sotto controllo quanto accade sulle strade anche quando il conducente può distrarsi. Questo è possibile grazie ad un mix di sensori come videocamere e radar.

Arriva, adesso, un nuovo video girato da una dashcam collocata a bordo di una Tesla Model X che stava percorrendo un’autostrada nei Paesi Bassi. Nel video che pubblichiamo, si può notare con chiarezza come il sistema di guida assistita della Tesla abbia rilevato con anticipo la situazione di pericolo, prima ancora che il conducente se ne accorgesse, iniziando a rallentare l’autovettura in tutta sicurezza. Il filmato, dunque, non mostra solamente la bontà della piattaforma di Tesla, ma anche come questi sistemi, quando saranno molto più diffusi, potranno davvero contribuire a migliorare la sicurezza sulle strade.

La macchina elettrica ha saputo anticipare l’incidente, prevedendo il pericolo, in quanto monta la versione 8.0 della piattaforma software della Tesla che abilita l’utilizzo del radar per leggere i movimenti della strada e scoprire tutto quanto sta succedendo anche ad una certa distanza ed anche all’interno di un traffico inteso.

Una grande dimostrazione di sicurezza che non potrà che aumentare quando l’azienda sbloccherà tutte le funzionalità della nuova piattaforma hardware che in futuro consentirà una guida completamente autonoma.