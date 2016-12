Capodanno 2017, i bimbi lo festeggiano con Netflix

Marco Grigis,

Anche quest’anno i più piccoli potranno festeggiare il Capodanno in compagnia di Netflix. Torna infatti l’iniziativa dei “Countdown”, un modo simpatico per accompagnare i bambini nel nuovo anno, senza però dover attendere la buonanotte. Il progetto, lanciato nel dicembre del 2015, pare abbia riscosso grande successo fra i genitori, tanto che il colosso dello streaming ha deciso di rinnovarlo per l’imminente San Silvestro.

L’idea è semplice, ma del tutto geniale: a partire dalla giornata di oggi, Netflix renderà disponibili in streaming dei brevi countdown al 2017, con protagonisti i personaggi più amati dai bambini. La visione non è però limitata alla mezzanotte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, bensì sarà a completa discrezione dei genitori. Così facendo, mamma e papà potranno decidere di anticipare i festeggiamenti per l’anno nuovo: una piccola bugia a fin di bene, per evitare che i piccoli rimangano svegli fino a tardi, stancandosi inutilmente.

Secondo quanto reso noto da USA Today, lo scorso anno l’esperimento pare abbia avuto un grande successo, con un picco dello streaming attorno alle 20 del 31 dicembre, almeno negli Stati Uniti. Così come già anticipato, l’iniziativa non è però limitata al territorio a stelle e strisce: collegandosi al catalogo italiano, infatti, sono già disponibili in lista diversi contenuti localizzati, da “Le Amiche di Mamma” a “Trollhunters”, passando per “Puffin Rock”, “Beat Bugs”, “Chasing Cameron” e molti altri ancora. L’iniziativa è stata commentata da Andy Yeatman, Director of Kids Content per Netflix, così come sempre USA Today riporta: