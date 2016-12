CES 2017: auricolari LG Tone Studio e LG Tone Free

Cristiano Ghidotti,

Sembra che quest’anno i produttori abbiano deciso di anticipare buona parte delle novità che nei prossimi giorni verranno annunciate e presentate tra i padiglioni del Consumer Electronics Show 2017 di Las Vegas. Anche LG è tra questi e, dopo aver svelato in anteprima uno speaker Bluetooth a levitazione magnetica, mostra due auricolari dal design piuttosto innovativo.

Si tratta di LG Tone Studio (HBS-W120) e LG Tone Free. Il primo è il più particolare dei due: si tratta a tutti gli effetti di un altoparlante wireless da indossare intorno al collo, con le casse rivolte verso le orecchie dell’utente. Una soluzione che unisce la comodità dei dispositivi Bluetooth alla qualità delle soluzioni audio più avanzate, senza però costringere l’utente all’utilizzo delle cuffie tradizionali e dunque non isolandolo completamente dall’ambiente che lo circonda.

Sono inclusi un totale di quattro speaker, due full range sulla parte posteriore e due vibranti su quella inferiore, in modo da simulare un effetto surround. La fase di progettazione è stata curata in collaborazione con DTS e tra le funzionalità offerte figura anche la possibilità di configurare due unità in modo da riprodurre la stessa musica in contemporanea. Queste le parole di Michael Park, videpresidente della divisione Innovative Personal Devices Business Division di LG Electronics.

LG ha una lunga tradizione per quanto riguarda l’innovazione nel mercato dei dispositivi audio indossabili e i nostri prodotti sono diventati un punto di riferimento per la valutazione di tutti gli altri auricolari. Siamo impegnati per continuare a guidare il settore, all’interno di uno scenario in rapida evoluzione, con nuovi ed entusiasmanti prodotti che attireranno l’attenzione di tutti coloro che amano la musica e cercano dispositivi convenienti.

LG Tone Free, invece, è una sorta di collare che include due auricolari wireless (un po’ come gli AirPods di Apple). La base indossabile serve per la ricarica e vibra per segnalare le notifiche provenienti dallo smartphone. Non sono stati svelati i prezzi né la data di commercializzazione: se ne saprà di più la prossima settimana in occasione del CES 2017.