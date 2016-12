FIFA 17: i gol dell’anno commentati da Ray Hudson

Cristiano Ghidotti,

Jermain Defoe, Paul Pogba, Juan Cuadrado, Zlatan Ibrahimović, Lionel Messi, Samir Nasri, Cristiano Ronaldo e Matt Ritchie sono tra i protagonisti della compilation dedicata ai gol dell’anno di FIFA 17. Il filmato, visibile in streaming di seguito, è stato realizzato da EA Sports con la collaborazione di una delle voci più conosciute del calcio britannico, quella del commentatore Ray Hudson.

La prima rete è siglata da Alex Hunter, protagonista della nuova modalità chiamata Il Viaggio, introdotta quest’anno per la prima volta nella serie calcistica e che accompagna il giocatore lungo le tappe che segnano la carriera di un giovane atleta: dai provini alle prime partite nella Premier League, fino a diventare una stella del panorama inglese.

Ray Hudson, oggi giornalista e commentatore sportivo, è stato prima calciatore e poi allenatore. Ha calcato i campi proprio dei tornei inglesi esordendo alla metà degli anni ’70 con la maglia del Newcastle, per poi trasferirsi in nord America con i Fort Lauderdale Strikers e i New York Cosmos. La carriera da coach è iniziata nel 2000 con i Miami Fusion nella Major League Soccer.

Dando un’occhiata ai gol, non si può che dar ragione a coloro che criticano la svolta arcade che ormai da qualche anno caratterizza la serie di EA Sports: FIFA 17, così come i suoi più recenti predecessori, sembra aver un po’ abbandonato l’etichetta di simulazione calcistica, in favore della spettacolarità delle azioni e dei gol. Una scelta che forse ripaga in termini di vendite e che permette di assemblare compilation di gol come questa, ma poco apprezzata dai puristi, che in qualche modo rimpiangono uno stile di gioco più ragionato e realistico, fedele a quanto avviene sui campi del calcio giocato.