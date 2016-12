Gionee M2017, smartphone lussuoso e costoso

Luca Colantuoni,

Gionee non è certamente un nome molto conosciuto in Occidente, ma realizza smartphone Android con caratteristiche interessante. La new entry del catalogo è il modello M2017 che appartiene alla categoria dei dispositivi di lusso, per i quali le specifiche tecniche passano in secondo piano. Il produttore cinese distribuisce i suoi smartphone principalmente in Asia, quindi ci sono poche possibilità di trovare il nuovo smartphone in Europa.

Il Gionee M2017 possiede un telaio in alluminio e pelle, due materiali pregiati che contribuiscono positivamente all’estetica, ma negativamente sui costi produttivi. Lo smartphone possiede uno schermo AMOLED da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel). Il vetro che protegge il display è curvo su entrambi i lati, quindi il design ricorda il Samsung Galaxy S7 edge. Altre caratteristiche degne di nota sono i 6 GB di RAM, la doppia fotocamera posteriore (13 e 12 megapixel) e le due batterie da 3.500 mAh che supportano la ricarica rapida Quick Charge 3.0 e garantiscono un’autonomia fino a 32 ore in conversazione e 26 ore di riproduzione video.

La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Snapdragon 653 a 1,95 GHz, 128/256 GB di memoria flash, fotocamera frontale da 8 megapixel, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C, connettività WiFi, Bluetooth, GPS e LTE (dual SIM). Assenti invece lo slot microSD e il jack audio da 3,5 millimetri. Le dimensioni dello smartphone sono 155,2×77,6×10,78 millimetri. Il sistema operativo installato è Android 6.0 Marshmallow con interfaccia Amigo 3.5.

Il Gionee M2017 (colori nero e oro) sarà disponibile in Cina dal 6 gennaio. I prezzi sono 6.999 yuan (128 GB) e 16.999 yuan (256 GB), pari rispettivamente a circa 1.000 e 2.450 dollari.