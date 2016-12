iPhone 7, primo video della versione Jet White

Marco Grigis,

La notizia circola dallo scorso novembre, a seguito di un’indiscrezione resa nota dalla testata nipponica MacOtakara: secondo quanto rivelato, Apple sarebbe intenzionata a introdurre una versione Jet White per iPhone 7 e iPhone 7 Plus. Sebbene dalle parti di Cupertino non sia mai giunta una conferma in merito, emerge oggi online un primo video dedicato alle scocche dei due dispositivi, ora ripresi nella candida tinta.

Il filmato in questione è stato pubblicato da Sonny Dickson, giovane e affidabile appassionato del mondo Apple, su Twitter. Le immagini mostrano due dispositivi, un iPhone 7 e un iPhone 7 Plus, nella nuova colorazione Jet White e, per dimostrare come la scocca sia del tutto lucida, gli smartphone vengono mossi affinché si possano percepire i riflessi della luce sulla loro superficie. Il logo della mela morsicata, quest’ultimo in declinazione silver, è anch’esso completamente glossy e riflettente.

Al momento, non è dato sapere se si tratti effettivamente di due esemplari di iPhone, forse dei prototipi, oppure di device cloni. Così come sottolinea MacRumors, infatti, su molti portali cinesi sarebbero disponibili simili smartphone o cover di questo colore, in particolare su Alibaba e siti di commercio elettronico analoghi. In caso Apple avesse davvero deciso di lanciare una versione Jet White per la linea degli iPhone 7, non è ben nota la data di release, anche se alcuni analisti pare stiano puntando sulla primavera, in concomitanza con la possibile presentazione dei nuovi iPad Pro.

Come già accennato, non si esclude che i due smartphone siano solamente dei prototipi, non destinati alla produzione di massa per il grande pubblico. Allo stesso tempo, non risulta remota l’ipotesi di un’introduzione della tinta Jet White con i futuri iPhone 7S, secondo alcuni chiamati anche iPhone 8, questi non attesi prima del settembre del 2017. Non resta che attendere, di conseguenza, eventuali informazioni da Cupertino oppure altri leak provenienti dall’Oriente.