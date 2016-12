Mobile shopping, boom a Natale

Filippo Vendrame,

In questo Natale 2016 si è assistito ad un vero e proprio boom del mobile shopping come ha sottolineato il nuovo studio condotto dall’Osservatorio Ubiquity che si basa sul monitoraggio dei volumi generati dai servizi di messaggistica SMS in occasione di transazioni via POS, online e mobile da parte dell’utenza. Nei dettagli il periodo “giovedì 22 – sabato 24 dicembre” ha fatto registrare un boom di transazioni senza precedenti: sono stati infatti 10 milioni gli SMS che hanno viaggiato sulle reti mobile italiane, con un incremento del 21% rispetto allo stesso periodo del 2015 e del 7% se confrontato con il fine settimana immediatamente precedente (giovedì 15 a sabato 17 dicembre).

I dati del periodo pre-natalizio sono stati di gran lunga superiori anche a un altro periodo in cui le transazioni hanno segnato un picco: il week end del Black Friday, una tradizione tipicamente americana che negli ultimi anni si è diffusa anche in Italia e che prevede la possibilità di acquistare online diversi prodotti usufruendo di allettanti sconti. Tra venerdì 25 e domenica 27 novembre, gli SMS inviati dalle banche sono stati oltre 7 milioni 800 mila, con un incremento rispetto al 2015 del 30,4%. Un trend generale di crescita, confermato anche dai dati dell’Osservatorio Cartasì, che testimonia il sempre maggiore utilizzo da parte degli italiani di strumenti di pagamento elettronico e del canale mobile per i propri acquisti.

Dati che mostrano come il mobile shopping sia oggi un fenomeno in forte crescendo e che rappresenta il futuro dell’ecommerce. Boom dipeso anche dalla maggiore consapevolezza dei propri mezzi tecnologici e dal sempre crescere uso della moneta elettronica.

Al riguardo, Dario Calogero, fondatore e CEO di Ubiquity, afferma: