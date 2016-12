Nexus 6 riceverà Android 7.1.1 Nougat in gennaio

Cristiano Ghidotti,

Attualmente, il Nexus 6 rappresenta il dispositivo più vecchio (il lancio risale all’autunno 2014) tra quelli ancora aggiornati in via ufficiale da Google alle nuove versioni del sistema operativo Android. Nei mesi scorsi il telefono ha ricevuto l’update alla versione 7.0 Nougat della piattaforma mobile, ma l’appuntamento con la più recente release 7.1.1 è saltato. Oggi il gruppo di Mountain View spiega il perché e quando arriverà il nuovo firmware.

Si parla di non meglio precisati problemi di natura software riscontrati all’ultimo momento nel codice dell’aggiornamento, che hanno richiesto al team di Google di intervenire con una correzione, così da poter offrire alla community di utenti un firmware del tutto privo di bug ed esente da imperfezioni. Questo però, inevitabilmente, ha causato un rinvio nella pubblicazione dell’update. Ecco la dichiarazione affidata da un portavoce di bigG alle pagine del sito Android Police. Il rollout prenderà il via nelle prossime settimane (e impiegherà come al solito del tempo per raggiungere tutti i territori), ma non è stata indicata una data precisa.

Sfortunatamente, abbiamo trovato un bug dell’ultimo minuto relativo in maniera specifica a Nexus 6, che ha causato il ritardo nel rilascio dell’aggiornamento OTA alla versione 7.1.1. Lo abbiamo risolto e daremo il via alla distribuzione dell’update all’inizio di gennaio.

L’update alla release 7.1.1 di Android porta con sé alcune delle funzionalità in principio esclusive della linea di smartphone Pixel, mettendole a disposizione di tutti coloro che sono in possesso di un dispositivo della linea Nexus. Tra queste la possibilità di beneficiare delle cosiddette App Shortcuts per l’accesso rapido alle funzionalità interne delle applicazioni, emoji esclusive, un migliorato supporto ai live wallpaper e altro.