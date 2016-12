Samsung Galaxy S8, stilo S Pen come accessorio?

Luca Colantuoni,

La S Pen è stata finora un’esclusiva della serie Galaxy Note, ma la stilo potrebbe essere offerta come accessorio per il prossimo Galaxy S8. In base alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, il produttore coreano avrebbe deciso di offrire la S Pen per soddisfare le necessità degli utenti che avevano acquistato il Galaxy Note 7, rimosso dal mercato in seguito al noto problema delle batterie.

Da diverse settimane circolano informazioni contrastanti sulle dimensioni dello smartphone. Alcuni ipotizzano che il Galaxy S8 sarà disponibile con display da 5,1 e 5,5 pollici, mentre altri credono che Samsung presenterà una versione Plus con schermo da 6 pollici. Quest’ultima dovrebbe prendere il posto del Galaxy Note 7, in attesa dell’arrivo sul mercato del Galaxy Note 8 (autunno 2017). Una superficie touch così ampia potrebbe essere sfruttata per scrivere e disegnare con la stilo. In effetti, un prototipo del Galaxy S8 aveva la S Pen integrata, ma il produttore ha successivamente cambiato idea. Ciò non esclude che la stilo possa essere disponibile come accessorio.

La S Pen del Galaxy Note 7 era stata migliorata rispetto alla versione del precedente Galaxy Note 5. Samsung aveva ridotto lo spessore della punta da 1,6 a 0,7 millimetri e raddoppiato i livelli di pressione da 2.048 a 4.096. Sullo sfortunato phablet era stata installata la nuova app Samsung Notes e aggiunto il supporto per nuovi Air Command (traduzione e zoom). La funzionalità Screen Off Memo permetteva anche di prendere appunti sullo schermo spento, sfruttando la modalità Always On Display. Se la S Pen verrà offerta come accessorio per il Galaxy S8, tutte queste novità saranno certamente accessibili sul prossimo top di gamma.

Samsung dovrebbe quindi accontentare gli utenti che volevano acquistare il Galaxy Note 7 e coloro che sono stati costretti a restituirlo. Tuttavia, l’eventuale decisione di aggiungere il supporto per la stilo potrebbe essere un rischio, dato che ciò inciderebbe negativamente sulle vendite del Galaxy Note 8.