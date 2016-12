Yi 4K+, action camera per video 4K a 60 fps

Cristiano Ghidotti,

Quando mancano ormai pochi giorni all’apertura ufficiale del Consumer Electronics Show 2017 di Las Vegas, i produttori iniziando ad anticipare informazioni su quelli che saranno i prodotti svelati nel corso dell’evento. Tra questi ci sarà anche Yi 4K+, una action camera in grado di effettuare registrazioni video a risoluzione 4K e con un framerate stabilmente ancorato a 60 fps, garantendo così la fluidità delle riprese.

Per chi non ne fosse a conoscenza, Yi è un brand controllato da Xiaomi, azienda cinese ben nota nell’universo mobile. Dal punto di vista delle specifiche tecniche, il nuovo dispositivo rappresenta una sorta di upgrade del modello precedente, raddoppiando il numero dei fotogrammi acquisiti per ogni secondo. Yi 4K, annunciata nel maggio scorso, includeva un display con diagonale pari a 2,19 pollici, una batteria in grado di garantire fino a due ore di autonomia con una singola ricarica e la capacità di effettuare lo streaming video in diretta mediante connessione ad un network WiFi. Al momento non è chiaro se questi dettagli rimarranno invariati in Yi 4K+.

Insieme alla nuova action camera, Yi presenterà anche un drone chiamato Erida, capace di raggiungere una velocità massima pari a 120 Km/h durante il volo ed equipaggiato con una batteria che assicura un’autonomia piuttosto elevata: fino a 40 minuti. Sarà presente a bordo una videocamera con controlli avanzati per l’esposizione e moduli per la stabilizzazione delle immagini. Per ora non ci sono altri dettagli in merito ai due prodotti. L’appuntamento è fissato per il CES 2017 della prossima settimana, quando andrà in scena la presentazione ufficiale.