Grande abbuffata digitale di Amazon a fine anno

Marco Viviani,

Durante le vacanze post natalizie un numero sempre più grande di persone si trova per le mani nuovi dispositivi scintillanti appena usciti dai pacchi regalo, però vuoti di applicazioni. Per questa ragione Amazon ha ideato una giornata che va ad aggiungersi al Prime Day, al Black Friday e al Cyber Monday: stavolta si tratta dell’Amazon Digital Day, 24 ore di forti sconti e promozioni sul download dall’app store della casa di Seattle. Solo offerte digitali per una scorpacciata di fine anno.

Per un solo giorno, il 30 dicembre, Amazon sconta oltre mille prodotti digitali attraverso il suo sito al fine di incoraggiare questo speciale eshopping post natalizio. clienti possono registrarsi sulla pagina di destinazione per avere la notifica di lancio. Si tratta della classica rivitalizzazione di un magazzino (in questo caso virtuale), un po’ come accaduto con Prime Day: secondo alcuni molte offerte sono di prodotti obsoleti o non particolarmente fortunati nelle vendite, tuttavia i numeri, straordinari, mostrano un interesse forte dei consumatori. Nel caso del Digital Day ci sono centinaia di film e show scontati al 50 per cento, un certo numero di album musicali per cinque dollari, giochi per smartphone a 99 centesimi, mentre alcuni videogiochi saranno venduti fino all’80 per cento di sconto. Amazon utilizzerà la giornata di domani anche per promuovere, ovviamente, i propri servizi – in particolare il servizio concorrente a Spotify, 00Amazon Music Unlimited.

Si tratta di un’offerta globale? Non esattamente. Amazon.it ha già lanciato lo scorso 23 e 24 dicembre una iniziativa omologa, i Digital Deals, una serie di promozioni sui contenuti digitali disponibili nell’App-Shop per Android di Amazon, compreso un maxi sconto sugli Amazon Coins. E siccome le promozioni sulle app tendono ad essere costanti e coerenti avendo uno store comune, il 30 dicembre sono previsti ulteriori sconti su titoli importanti come Game of War, Mobile Strike e Lords of Mobile come parte della promozione di fine anno dell’App-Shop di Amazon anche in Italia. Basta utilizzare l’app shop per Android di Amazon nel’l’ultima versione visitando la pagina amazon.it/updateappshop. I nuovi clienti possono invece scaricare l’app di Amazon sfruttando Underground. I clienti di tablet Amazon Fire di qualsiasi generazione potranno beneficiare della versione pre-installata.