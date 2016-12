CES 2017: il monitor curvo Samsung CH711

Cristiano Ghidotti,

Trapela anzitempo un’altra delle novità che saranno annunciate la prossima settimana in occasione dell’evento Consumer Electronics Show in scena a Las Vegas. Questa volta si tratta di un monitor curvo dalle caratteristiche piuttosto interessanti: il modello Samsung CH711 è indirizzato in particolare a chi non vuole scendere a compromessi in termini di qualità delle immagini, reattività e coinvolgimento durante le sessioni di gaming.

Sarà disponibile in due formati: con diagonale del pannello da 27 o 31,5 pollici, in entrambi i casi con risoluzione 2560×1440 pixel. Si tratta di un display con curvatura molto accentuata (1.800 R), angolo di visione pari a 178 gradi e in arrivo sul mercato nella prima parte del 2017, ad un prezzo non ancora annunciato. Da segnalare, inoltre, la presenza della tecnologia Quantum Dot che assicura la migliore resa possibile (secondo il produttore) in termini di fedeltà dei colori riprodotti. Queste le parole di Seoggi Kim, Senior Vice President di Samsung Electronics’ Visual Display Business.

Oggi, gli utenti multimediali, hanno giustamente aspettative elevate e chiedono un’esperienza totalmente immersiva, nonché davvero innovativa, per godere appieno del potenziale di ciò che stanno giocando o guardando. La line-up di monitor curvi Quantum Dot di quest’anno offre un design brillante, colori ricchi e contrasti più profondi che mai. Non vediamo l’ora di poterli mostrare al mondo in occasione del CES 2017 di Las Vegas.

Altri modelli che l’azienda sudcoreana porterà al CES 2017 sono il Samsung CFG70 sempre dedicato in particolare al gaming e il Samsung CF791 che invece strizza l’occhio ai professionisti, anch’essi dotati di un pannello curvo. La prossima settimana si conosceranno tutte le specifiche tecniche, nonché le date di lancio e i prezzi.