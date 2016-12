Duolingo diventa social con i Club Linguistici

Cristiano Ghidotti,

Duolingo è senza alcun dubbio una delle applicazioni mobile più conosciute e utilizzate su smartphone e tablet fra quelle che permettono di imparare una lingua straniera in modo gratuito e interattivo, usata da oltre 150 milioni di persone di tutto il mondo. Oggi espande le proprie funzionalità, con l’introduzione dei cosiddetti Club Linguistici, già accessibili tramite l’app per dispositivi Android e iOS.

Si tratta di una componente di tipo social, del tutto opzionale e pensata per mantenere alta la motivazione di chi si affida alla piattaforma per lo studio di una lingua diversa dalla propria. Può essere descritta come una sorta di bacheca attraverso la quale condividere con i propri amici, familiari e contatti i progressi ottenuti nel corso dell’apprendimento, con tanto di classifiche stilate su base settimanale che aggiungono al tutto una sana dinamica di tipo competitivo.

Il fatto che sia stata introdotta proprio a ridosso del capodanno non è affatto una coincidenza: in molti inseriranno lo studio di una nuova lingua tra i buoni propositi per il 2017. Così Luis von Ahn, CEO e co-fondatore di Duolingo, ha commentato l’iniziativa in occasione dell’annuncio di oggi.

Imparare una nuova lingua è un’esperienza intrinsecamente sociale. Una delle cose più difficili, quando si desidera imparare una nuova lingua, è mantenere la motivazione in maniera costante. Pensiamo che questa nuova funzionalità unisca amici e familiari intorno ad un obiettivo comune, aiutando gli utenti a raggiungere i loro obiettivi più velocemente.

I Club Linguistici di Duolingo sono disponibili per le seguenti lingue: inglese, spagnolo, portoghese, francese, tedesco, italiano, russo, olandese, ungherese, ucraino, turco, coreano, cinese, giapponese, vietnamita, indonesiano, greco, rumeno, ceco, polacco, thailandese e hindi.