Galaxy A5 (2017) e A3 (2017), immagini ufficiali

Luca Colantuoni,

Dopo tante indiscrezioni su design e specifiche sono apparse online le prime immagini ufficiali dei nuovi Samsung Galaxy A3 (2017) e Galaxy A5 (2017). I due smartphone, che insieme al Galaxy A7 (2017) rappresentano la nuova offerta del produttore coreano per la fascia medio-alta, verranno annunciati il 5 gennaio. Anche se l’invito riporta Kuala Lumpur come luogo dell’evento, Samsung porterà sicuramente i dispositivi al CES di Las Vegas che inizierà lo stesso giorno.

Come anticipato due giorni fa, i nuovi modelli della serie A (2017) hanno un aspetto simile a quello del Galaxy S7 e condividono gli stessi materiali usati per il telaio (alluminio e vetro). Dalle immagini si deduce che Samsung ha scelto un design più “rotondo” e un profilo chiaramente ispirato al top di gamma. I tre smartphone saranno disponibili in quattro colori: nero, oro, blu e rosa. Oltre alle possibili specifiche sono circolate anche informazioni sui prezzi.

Il Galaxy A3 (2017) dovrebbe avere uno schermo Super AMOLED da 4,7 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel), processore octa core Exynos 7870, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria flash, fotocamere da 13 e 8 megapixel, connettività WiFi, Bluetooth, GPS, NFC e LTE. Il prezzo previsto è 379 euro. Il Galaxy A5 (2017), invece, dovrebbe avere uno schermo Super AMOLED da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore octa core Exynos 7880, 3 GB di RAM, 32 GB di storage, fotocamere da 13 megapixel, connettività WiFi, Bluetooth, GPS, NFC e LTE. Il prezzo previsto è 479 euro.

Sull’invito sono raffigurate alcune gocce d’acqua affiancate dalla scritta “Trattieni il respiro”. Ciò sembra un chiaro riferimento alla certificazione IP68. Quindi i tre Galaxy A (2017) dovrebbero essere resistenti all’acqua per 30 minuti fino ad una profondità di 3 metri.