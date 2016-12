Microsoft, nuovo Game Mode in Windows 10

Filippo Vendrame,

Microsoft ha sempre evidenziato sin da subito che Windows 10 rappresentava una perfetta piattaforma per il gioco. Si ricorda, al riguardo, il supporto alle DirectX12, lo streaming dei giochi con la console Xbox One ed il Game DVR. A poco più di un anno dal lancio del nuovo sistema operativo, Microsoft ha anche annunciato Xbox Play Anywhere che permette agli utenti di acquistare una volta sola il gioco per poterlo giocare sia su console che sul PC.

Le novità ed i miglioramenti in materia di gaming continuano ad arrivare ed un importante passo in avanti in tal senso sarà effettuato con il lancio di Windows 10 Creators Update che debutterà per tutti nel corso della primavera del 2017. Tra le molte novità sembra che ce ne sia uno di inedita e di molto interessante. Microsoft, infatti, starebbe lavorando ad un “Game Mode” che permetterebbe di ottimizzare l’esperienza di gioco. Questa nuova funzione è stata individuata all’interno dell’ultima build di test di Windows 10 trapelata nelle ultime ore dalla rete.

Secondo WalkingCat, questa funzionalità dovrebbe consentire al sistema operativo di ottimizzare l’allocazione delle risorse del computer per migliorare l’esperienza di gioco. In altri termini, questo “Game Mode” dovrebbe dare maggiore priorità ai giochi piuttosto che alle altre applicazioni del sistema operativo.

Sembra, inoltre, che questa funzionalità sarà proposta con il marchio “Xbox“. Difficile, comunque, capire ad oggi se davvero questa funzionalità sarà introdotta da Microsoft all’interno di Windows 10. Possibile, dunque, ma non scontato che il “Game Mode” possa arrivare con l’aggiornamento a Windows 10 Creators Update.

Novità, in tal senso, sicuramente arriveranno nei prossimi mesi con le future nuove build del sistema operativo che saranno rilasciate agli Insider.