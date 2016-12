Super Mario Run in arrivo su Android

Cristiano Ghidotti,

Quello di Nintendo è senza dubbio il gioco mobile di maggior successo dell’anno (insieme, forse, a Pokémon GO). Super Mario Run è al momento un’esclusiva per iOS, ma presto arriverà anche su smartphone e tablet con sistema operativo Android. La conferma oggi con la pubblicazione della scheda ufficiale sulla piattaforma Play Store di Google.

Super Mario Run per Android

Purtroppo, al momento non è ancora possibile installare Super Mario Run su Android, ma da queste ore tutti possono effettuare la preregistrazione, per essere tra i primi ad accedere al download non appena disponibile. Il procedimento è molto semplice e consiste in due step. Innanzitutto, bisogna aprire la scheda del gioco su Google Play, poi fare click sul pulsante “Preregistrati” come visualizzato nello screenshot allegato di seguito. Lo stesso vale per chi effettua l’operazione direttamente dallo smartphone o dal tablet. Si ricorda che il processo non comporta alcuna spesa e può essere annullato in qualsiasi momento.

Il secondo step è altrettanto semplice: basta un click su “Ok” per confermare la propria scelta, dopodiché non rimane che attendere pazientemente il lancio ufficiale del gioco firmato Nintendo. Questo il messaggio che compare.

Stai per effettuare la preregistrazione relativa all’app Super Mario Run. Quando verrà rilasciata l’app riceverai una notifica sul dispositivo. Puoi annullare la registrazione facendo click sul pulsante “Annulla Registrazione”.

Si consiglia di diffidare dai file APK che già circolano in Rete poiché, con tutta probabilità, si tratta di fake contenenti malware. Questa la descrizione fornita da Nintendo.