Tim Cook, grande successo per AirPods

Marco Grigis,

Gli auricolari AirPods, le cuffie senza fili giunte nelle mani dei consumatori Apple pochi giorni fa, pare siano già un grande successo commerciale. È quanto conferma Tim Cook, il CEO della società californiana, in occasione di una breve intervista per CNBC. Sembra che le vendite natalizie siano state molto promettenti e, per questo, il gruppo di Cupertino sta provvedendo a soddisfare la domanda nel modo più veloce possibile.

Inizialmente attese per ottobre, le cuffie AirPods hanno subito dei ritardi di produzione, per un arrivo definitivo nei negozi nella seconda settimana di dicembre. Dalla loro prima disponibilità, gli auricolari sono andati letteralmente a ruba sia sulla versione online di Apple Store che nei negozi fisici, un fatto che ha portato a rapido esaurimento degli stock e a un allungamento dei tempi d’attesa per la consegna.

In occasione di un breve intervento per CNBC, poi pubblicato sulla piattaforma Twitter, Tim Cook ha voluto confermare l’enorme successo per i nuovi auricolari completamente wireless.

Gli AirPods sono un grande successo e li stiamo producendo il più velocemente possibile.

Nonostante i dubbi della vigilia, gli auricolari AirPods hanno saputo generare recensioni davvero positive dai primi utenti: sembra che la qualità audio sia decisamente buona, così come la durata delle batterie, la facilità di collegamento allo smartphone abbinato e alla leggerezza una volta inserite nell’orecchio. Dal design ereditato e migliorato rispetto alle precedenti EarPods, le cuffie senza fili incorporano un processore wireless W1, una soluzione proprietaria di Apple per rendere il pairing con i dispositivi praticamente istantaneo. Inoltre, gli AirPods sono dotati di un sensore agli infrarossi, per rilevare l’effettivo inserimento nell’orecchio, nonché di un accelerometro per monitorare le vibrazioni della scocca: basta sfiorare quest’ultima, infatti, per avviare una lunga serie di feature remote sull’iPhone abbinato. Per l’Italia, le cuffie senza fili di Apple sono in vendita a 179 euro.