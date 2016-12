Twitter e Periscope: ecco i video live a 360 gradi

Cristiano Ghidotti,

All’inizio del mese le applicazioni mobile di Twitter hanno ricevuto un aggiornamento che ha introdotto la possibilità di effettuare il live streaming senza l’obbligo di aver installato nel proprio dispositivo anche Periscope. Oggi si compie un ulteriore passo in avanti, con l’aggiunta del supporto per i video a 360 gradi, da trasmettere in diretta con entrambe le applicazioni.

A partire da oggi potete guardare i video a 360 gradi interattivi dei broadcaster ed esplorare ciò che accade intorno a loro. Sarete in grado di dare uno sguardo da vicino a ciò che vedono personalità note e addentrarsi nel dietro le quinte di eventi esclusivi.

Per lo spettatore, la modalità d’interazione con i filmati è simile a quella già sperimentata su YouTube e Facebook: da browser desktop è sufficiente fare click su un punto del lettore e trascinare nella direzione desiderata per ruotare la visuale, mentre se si stanno utilizzando smartphone bisogna muovere fisicamente il device, come fosse una finestra aperta su un mondo alternativo. Al momento non è presente alcun tipo di compatibilità con i visori per la realtà virtuale, in grado di offrire un’esperienza ancora più immersiva, ma non è detto che non venga introdotta in futuro. Di seguito il primo esempio, realizzato in collaborazione con Alex Pettitt, uno dei broadcaster più celebri della piattaforma.

Inizialmente la funzionalità per il live streaming a 360 gradi sarà accessibile solo da alcuni partner selezionati e approvati direttamente da Twitter (è possibile compilare un modulo online per entrare nella lista di attesa), ma il rollout proseguirà nel corso delle prossime settimane. Il filmato visibile qui sopra è stato girato utilizzando una particolare apparecchiatura, la Insta360 Nano che trasmette in diretta appoggiandosi alla connessione di un iPhone.