Volvo porta Skype for Business a bordo dell’auto

Cristiano Ghidotti,

L’automaker svedese annuncia che porterà Skype for Business a bordo delle vetture della gamma Volvo 90 Series, così da offrire ai propri clienti uno strumento dedicato alla produttività, in modo da consentire loro di restare in contatto con i colleghi e i partner anche mentre si trovano al volante, in maniera sicura e profondamente integrata nel sistema di infotainment a bordo.

Per lanciare l’applicazione sarà sufficiente un tocco sul grande display touchscreen presente al centro del cruscotto, come si può vedere dal filmato dimostrativo in streaming di seguito, minimizzando così le distrazioni mentre ci si trova al volante. Attraverso l’interfaccia si potranno consultare l’elenco dei meeting in programma e quello dei propri contatti. Non è del tutto chiaro come avverrà la connessione alla Rete, ma si presume sfruttando quella offerta dallo smartphone, mediante hotspot. Così Anders Tylman-Mikiewicz, vicepresidente della divisione Consumer Connectivity Services di Volvo Car Group, commenta l’iniziativa.

Tutti ci abbiamo provato. Seduti nell’auto, cercando di unirci ad una conference call. Si armeggia con il telefono, cercando di connettersi o perché si è dimenticato il lungo PIN per l’accesso alla sessione. Non è il miglior modo per iniziare una chiamata importante dall’auto. Inoltre, la vostra attenzione è deviata da ciò che conta di più: la strada. Con l’aggiunta di Skype for Business questo non sarà più un problema.

L’iniziativa messa in campo da Volvo rappresenta il primo step di un percorso che, grazie anche all’avvento della guida autonoma, contribuirà a rendere le vetture sempre più luoghi da vivere e in cui lavorare anziché esclusivamente mezzi di trasporto.

Skype for Business rappresenta un altro importante passo in avanti per la nostra offerta di connettività e comunicazione in auto. Con l’arrivo della guida autonoma ci saranno strumenti per la produttività a bordo che aiuteranno le persone a ridurre il tempo trascorso in ufficio. Questo è solo l’inizio di un percorso totalmente nuovo di come viene concepito il tempo trascorso in auto.

Così commenta Ben Canning, Director of Product Management di Skype for Business per Microsoft, che intravede nel futuro delle quattro ruote un ruolo importante per quanto riguarda la produttività.