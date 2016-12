Samsung Focus, produttività all-in-one su Android

Luca Colantuoni,

Anche il produttore coreano ha il suo BlackBerry Hub. Il suo nome è Samsung Focus e consente di gestire email, calendari, attività, promemoria e contatti in maniera semplice attraverso una comoda interfaccia a schede. L’app di produttività all-in-one supporta ActiveSync (EAS), IMAP, POP3 e diversi servizi di terze parti utilizzati in ambito aziendale. L’applicazione è gratuita e può essere scaricata dal Google Play Store.

L’accesso alle singole sezioni avviene toccando i pulsanti visibili nella parte inferiore della schermata. Il primo a sinistra consente di aprire la scheda che contiene tutte le notifiche, i promemoria e i suggerimenti, ognuno dei quali viene mostrato all’interno di una card. Nelle schede successive sono elencate le email ricevute da tutti gli account, il calendario con gli appuntamenti, i promemoria e i contatti. Le schede possono scambiarsi informazioni, quindi è possibile ad esempio creare un evento nel calendario sulla base del contenuto delle email.

Per eseguire le varie operazioni (scrivere un messaggio di posta, prendere appunti e altro) è disponibile un pulsante “floating” in basso a destra. È presente anche una barra delle notifiche ed è possibile sincronizzare l’app Android con le corrispondenti applicazioni desktop, grazie al supporto per Exchange Server, Office 365, Outlook e i servizi di Google. Focus offre inoltre una funzionalità di ricerca universale.

L’utente può impostare specifiche keyword, in modo da ricevere notifiche su email o appuntamenti che contengono quella parola chiave. È possibile anche scegliere i mittenti “prioritari” per le email, organizzare un meeting e avviare una conference call. Samsung Focus ordina automaticamente email ed eventi, consentendo una semplice gestione di messaggi e appuntamenti. L’app può essere installata sui dispositivi Samsung, sui quali viene eseguito Android 6.0.1 Marshmallow e versioni successive.