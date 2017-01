AirPods: cresce la domanda, aumenta la produzione

Marco Grigis,

La grande domanda per AirPods, i nuovi auricolari senza fili di Apple, potrebbero aver spinto il gruppo di Cupertino ad aumentarne sensibilmente la produzione. È quanto si apprende da fonti asiatiche, relative ai movimenti di fornitura per il colosso statunitense: Inventec, infatti, starebbe pianificando investimenti per l’espansione della produzione. Dalla Mela, al momento, non giungono conferme in merito.

Stando a quanto reso noto dall’Economic Daily News, una testata cinese poi rilanciata da DigiTimes, Inventec starebbe pianificando l’espansione dei propri impianti di Shanghai, per rimanere al passo con la grande domanda di cuffie AirPods. Gli auricolari, inizialmente previsti per il mese di ottobre, sono stati lanciati lo scorso 13 dicembre, poco prima dei grandi acquisti festivi. I device sono andati letteralmente a ruba, non solo considerando come i tempi d’attesa siano oggi anche di 4 settimane per la consegna, ma anche come confermato da Tim Cook qualche giorno fa. Il CEO di Apple, infatti, ha reso noto alla stampa come quello di AirPods sia “un grande successo”.

In occasione di questo intervento, Tim Cook ha spiegato come il gruppo stia lavorando alacremente per produrre quante più AirPods possibili, gli investimenti di Inventec potrebbero quindi orientarsi in questo senso. Al momento, sembra che la risposta dei consumatori sia estremamente positiva, nonostante qualche dubbio della vigilia e, ovviamente, i tempi d’attesa dilungati a seguito dei primi ritardi di produzione.

Gli auricolari AirPods ereditano e migliorano il design delle precedenti EarPods, ovviamente senza la presenza di ingombranti cavi. Il collegamento con iPhone avviene in modo istantaneo grazie al nuovo chip W1 di Apple, mentre le cuffie incorporano un rilevatore a infrarossi per determinare l’effettivo inserimento nelle orecchie e un accelerometro per monitorare le vibrazioni sulla scocca. Sfiorando quest’ultima, infatti, si può comunicare con il device abbinato. Le cuffie AirPods sono in vendita da Apple Store e fra i rivenditori autorizzati, al prezzo di 179 euro.