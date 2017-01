LG aggiorna i notebook della serie Gram

Luca Colantuoni,

Nell’ampio catalogo del produttore coreano ci sono anche i notebook Gram che, come si deduce dal nome, hanno un peso molto ridotto. Per alcuni modelli della nuova serie (in totale sono 8), gli ingegneri di LG sono riusciti a scendere sotto i 900 grammi e incrementare ulteriormente l’autonomia. Ecco perché è stata scelta la frase “All Day Gram” per descrivere le due principali novità dei notebook. I nuovi Gram verranno mostrati durante il CES 2017 di Las Vegas.

Gli otto LG Gram appartengono alla categoria degli “ultraportatili”, ovvero notebook molto leggeri con prestazioni elevate. Il produttore coreano offre modelli con display IPS da 13,3, 14 e 15,6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), batterie da 60 Wh e processori Intel Core i3-7100U, i5-7200U e i7-7500U. LG promette un’autonomia di 24, 23 e 22 ore, rispettivamente. Il peso dei tre notebook è invece 940, 970 e 1.090 grammi. Il Gram da 15,6 pollici integra 16 GB di RAM DDR4 e un SSD da 512 GB. Il Gram da 14 pollici integra 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB, mentre il modello da 13,3 pollici è disponibile in due versioni con 4 e 8 GB di RAM.

La connettività è garantita dal modulo WiFi 802.11ac. Sono presenti inoltre le porte USB 3.0, USB Type-C e HDMI. La tastiera è retroilluminata. Il sistema operativo è Windows 10 Home. I prezzi sono piuttosto elevati e variano tra 1.100 e 2.000 dollari. Gli utenti possono scegliere anche le corrispondenti versioni “ultralight“, ma dovranno accettare qualche compromesso, come la batteria più piccola (34 Wh), processori più lenti (massimo un Core i5-7200U) e meno RAM (massimo 8 GB). Il peso dei tre Gram scende però a 980, 860 e 830 grammi, rispettivamente.

I modelli top di gamma (LG non specifica quali) integrano un lettore di impronte digitali e un pannello touch. Rispetto alla generazione precedente è stato infine migliorato il sistema di raffreddamento, incrementando il diametro della ventola e quindi riducendo il rumore.