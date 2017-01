Twitter, i tweet si potranno modificare

Filippo Vendrame,

Una della più grandi lacune segnalate dagli utenti di Twitter è l’impossibilità di modificare i tweet. Solo gli utenti verificati, infatti, possono editare i messaggi condivisi all’interno della piattaforma. Tutti gli altri invece, sono costretti, in caso di errore, a dover cancellare il loro messaggio per poi riscriverlo da zero. Un disagio sicuramente forte che molto presto potrebbe essere risolto. Jack Dorsey, il CEO di Twitter, rispondendo ad una domanda sul social network, ha promesso l’arrivo di questa funzionalità.

Molto presto, dunque, i tweet si potranno modificare anche se non è chiaro se la modifica riguarderà il messaggio intero o solo alcuni elementi come il testo o gli eventuali link presenti. Tuttavia, il CEO di Twitter non ha voluto dare scadenze. Dunque, questa novità potrebbe arrivare a stretto giro come tra molto tempo. L’unico elemento chiaro è che il social network ha deciso di permettere a tutti quanti la possibilità di modifica dei loro tweet già pubblicati. Trattasi, dunque, di una novità che per quanto piccola rappresenterebbe un netto passo in avanti nel miglioramento dell’esperienza d’uso della piattaforma.

Come noto da tempo alla cronache, Twitter non sta vivendo un momento molto felice della sua storia e sta cercando in tutti i modi di cercare una nuova strada che possa consentire di uscire dall’attuale stagnazione. Proprio in tal senso vanno viste tutte le più recenti novità introdotte dal social network come il live streaming ed il supporto alle dirette anche a 360 gradi.

Difficile capire se questi tentativi basteranno ma è innegabile che Twitter le stia provando davvero tutte.