Unieuro lancia il fuoritutto

Filippo Vendrame,

Unieuro lancia i saldi invernali con il suo fuoritutto. Da oggi 2 gennaio e sino al 25 gennaio i clienti della catena di elettronica potranno approfittare di sconti sino al 50%. Trattasi di una ghiotta opportunità per poter acquistare prodotti di alto profilo risparmiando cifre interessanti. Tra gli smartphone, per esempio, il Samsung Galaxy S7 con una scheda microSD da 256GB è proposto al prezzo di 599 euro. Il Samsung Galaxy S6, invece, è venduto al prezzo di 369,90 euro.

Da evidenziare, anche, Il Samsung Galaxy A5 a 279,90 euro e Huawei Mate S a 299,99 euro. Gli appassionati di gaming, invece, potrebbero approfittare della promozione sulla console Xbox One S 1TB di Microsoft proposta al prezzo di 299,99 euro con in bundle il gioco Gears of War 4. Tantissime anche le proposte per chi volesse acquistare un nuovo computer caratterizzato dalla presenza del sistema operativo Windows 10. Al riguardo, si evidenzia, per esempio, il Lenovo Ideapad 110 con processore Intel Core i5 e 8GB di RAM al prezzo di 599,99 euro. Non mancano, inoltre, proposte su tanti accessori per l’informatica come stampanti e router.

Per chi ama l’alta definizione, Unieuro propone una ricca selezione di televisori di ultima generazione, anche con schermi curvi, con sconti molto interessanti.

Infine, da segnalare che oltre a quanto segnalato nel volantino, all’interno dei punti vendita di Unieuro i clienti potranno trovare sconti predefiniti su specifiche categorie (per esempio 20% su tutte le stampanti, sino al 50% su tutti i videogiochi ed altro ancora).