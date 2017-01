Windows 10 Creators Update arriverà ad aprile?

Filippo Vendrame,

Lo scorso mese di ottobre, durante l’evento dedicato a Windows 10 che si è tenuto nella città di New York, Microsoft aveva annunciato Windows 10 Creators Update, il prossimo importante step del sistema operativo. Durante la manifestazione era stato anche annunciato che l’aggiornamento sarebbe stato rilasciato per tutti all’inizio del 2017 anche se una data precisa non era stata formulata, almeno sino ad adesso.

Secondo le fonti di MSPoweruser, Microsoft avrebbe pianificato di rilasciare Windows 10 Creators Update nel prossimo mese di aprile 2017 anche se non si conoscerebbe il giorno esatto. Dunque, se la soffiata dovesse ritenersi esatta, tra circa 4 mesi tutti i possessori di un PC Windows 10 potranno mettere le mani su questo aggiornamento che porta con se tante interessanti novità che attualmente sono, parzialmente, già nelle mani degli iscritti al programmi Windows Insider. Sempre la fonte sottolinea come la versione finale dell’aggiornamento riporterà come numero il 1704. Le attuali build Insider iniziano, tutte, con il numero 1703. Non è la prima volta, comunque, che Microosft cambia di numeri delle versioni.

Ovviamente, anche in questo caso il rilascio dell’aggiornamento sarà progressivo, come già avvenuto in passato. Questo significa che non tutti potranno scaricare l’update sin dal giorno 0. Il rollout procederà a scaglioni nelle settimane successive, tuttavia gli utenti potranno forzare l’installazione manualmente. Lo sviluppo di Windows 10 Creators Update, intanto, continua. Gli Insider, a breve dovrebbero ricevere da Microsoft una nuova build ed entro gennaio tutte le novità saranno introdotte nelle build Insider. Questo significa che successivamente, Microsoft si dedicherà solamente a correggere i bug individuati.

La Casa di Redmond ha, inoltre, già iniziato a lavorare sul prossimo step di Windows 10 definito internamente come “Redstone 3” che dovrebbe arrivare entro la fine del 2017.